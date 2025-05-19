ÉÂ±¡¤äÌô¶É¤Ê¤É¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç·ë¤Ó¶¦Í­¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤ò¸¦µæ¤Ë¤¤¤«¤½¤¦¤È¡¢·§ËÜ¸©°å»Õ²ñ¤Ê¤É¤¬¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ëŽ¢KMN¤ß¤é¤¤¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àŽ£¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¸©°å»Õ²ñ¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤éÉÂ±¡¤äÌô¶É¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç·ë¤Ö¤³¤È¤Ç´µ¼Ô¤ÎÉÂÎò¤äÌô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ëŽ¢¤¯¤Þ¤â¤È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯(KMN)Ž£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿15Ëü¿Í¤¢¤Þ