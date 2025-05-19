À¤³¦¤Î¼ã¼Ô¤¬Ê¿ÏÂ¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬Ä¹ºê»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 18Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¹ºê¥Ôー¥¹¥×¥ì¥Êー¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÃ´¤¦¼ã¤¤¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ ½éÆü¤Î17Æü¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤Ç¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ °ì´ÆÆÄ¤ä¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·