¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Ç¤­¤´¤È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ä¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÈÂ²ÌÏÍÍ¤¬¤«¤¤´Ö¸«¤¨¤ë»Ò°é¤Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¾®»ù²Ê°å¤¬Åê¹Æ¡Öº£²¿ºÐ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡×Å¸³«¤Ë27Ëü¤¤¤¤¤Í ¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®»ù¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÀìÌç°å¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤