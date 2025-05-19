ºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´¤Î³èÆ°55¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Øºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´ ¤³¤È¤Ð¤ÎËÁ¸± ¡ÁAÌÌ¤À¤±¤¸¤ã¸ì¤ì¤Ê¤¤¡Á¡Ù¤¬¡¢22Æü¸á¸å8»þ¤è¤êBSÆü¥Æ¥ì¡¢BSÆü¥Æ¥ì4K¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û36Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëÀÆÆ£Í³µ®¡Ö¥ë¥Ó¡¼¤Î»Ø´Ä¡×¡ÖÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡×¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¤Ê¤É¡¢2,100¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢50¶Ê°Ê¾å¤¬¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤­¤¿¾¾ËÜ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼