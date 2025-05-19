6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¿¥ë¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSHIRORU¡Ê¥·¥í¥ë¡Ë¡×¤Î¿·CM¡ØW¤Ç¹¶¤á¤ë¡ÙÊÓ¤¬¡¢22Æü¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¿·CM¤Ç¤Ï¾¾Â¼¤È¶¦¤Ë¿¿¤ÃÇò¤ÊÂç·¿¸¤¡Ê¥Ü¥ë¥¾¥¤¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥­¥é¥­¥é¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬µ±¤¯¿¿¤ÃÇò¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¡ÖÈþÇò¤Î¼é¤ê¿À¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿À¡¹¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤éÈþÇò¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤âÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÚCM¥«¥Ã¥È¡Û¥É¥¢¥Ã¥×¡ÄÈþ¤·¤¤É½