Adrianna EbertKarol Badohal[¥ï¥ë¥·¥ã¥ï £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç£±£¸Æü¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¥È¥¥¥¹¥¯¼óÁê¤ÎÃæÆ»Í¿ÅÞ¡Ö»ÔÌ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Î¥Á¥ã¥¹¥³¥Õ¥¹¥­¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï»ÔÄ¹¤¬¶Ïº¹¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Û¤É¿­¤Ó¤º¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÏÆ±¹ñ¤Î¿Æ²¤½£Ï©Àþ¤ò½ä¤êÀÜÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥×¥½¥¹¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥¹¥³¥Õ¥¹¥­»á¤¬£³£±¡¥£²¡ó¡¢°¦¹ñ¼çµÁÅª¤Ê±¦ÇÉÌîÅÞ¡ÖË¡¤ÈÀµµÁ¡Ê£Ð£é£Ó¡Ë¡×¤¬¿ä¤¹¥Ê