Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£±£¹Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - µÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï£±£¹Æü¡¢µíÐ§¡¢¤¦¤É¤ó¤ËÂ³¤¯Âè£³¤ÎÃì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤ò£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¤Î£¸£°²¯±ß¤«¤é£²£¹Ç¯ÅÙ¤Ë£´£°£°²¯±ß¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¤ë¤È¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£±£°ÇÜ¤Î£´£°²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡££µ£°£°Å¹ÊÞ¤Ø¤Î³ÈÂç¤â·Ç¤²¤¿¡£¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤ÎÇä¾å¹âÈæÎ¨¤òÆ±Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë£´¡ó¤«¤é£±£³¡ó¤Ø³ÈÂç¤·¡¢£³£´Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥é¡¼¥á¥óÄó¶¡¿©¿ô¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È