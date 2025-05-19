¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/19¡Û½÷Í¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤¬¡¢7·î15Æü¤Ë2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2017Ç¯¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤³¤³¤«¤é¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ç¡È¥Ð¥Ö¤ß¥Ü¥Ç¥£¡ÉÈäÏª¢¡Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢2nd¼Ì¿¿½¸·èÄêÄ¹ßÀ¤Ï2015Ç¯¡¢Ý°ºä46¤Ë²ÃÆþ¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤³¤³¤«¤é¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢Îß·×22Ëü5ÀéÉô¤òµ­Ï¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¨