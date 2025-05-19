½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ë¡¢½÷Í¥¤ÎÌÄ³¤Í£¡Ê27¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·19Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹âÃÎ¿·Êó¡×¤ËÀï¸å½é¤Î½÷À­µ­¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤¹¤ë¾®ÅÄ¶×»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ï2019Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡£¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ