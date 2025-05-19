USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.428.188.747.47 1MO11.557.989.327.51 3MO11.007.749.427.51 6MO10.727.619.687.60 9MO10.457.529.757.63 1YR10.307.509.847.70 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.1810.429.48 1MO10.2710.299.33 3MO10.361