¶¦ÏÂÅÞ¶¯¹ÅÇÉ¥È¥é¥ó¥×ÀÇÀ©Ë¡°Æ¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÅ±²ó ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÀÇÀ©¡¦ºÐ½ÐË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±£¶Æü¤Î²¼±¡¤Ç¤ÎºÎ·è¤ÇÈ¿ÂÐ¤Ë²ó¤Ã¤¿£µÌ¾¤Î¶¦ÏÂÅÞ¶¯¹ÅÇÉ¤¬È¿ÂÐ¤òÅ±²ó¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡°Æ¤¬À®Î©¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ USDJPY 145.20