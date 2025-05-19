À¶¸¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉü³è¤Ê¤ë¤«¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê57¡Ë¤¬£µ·î11Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤¬´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿À¾ÉðÂÐ¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÌÁÍ§¡¦º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê57¡Ë¤È¶¦¤Ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£¡ÖÀ¶¸¶»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´ØÀ¾¡¢Ì¾¸Å²°¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤ä£Â£Ó¡¢£Ã£ÓÊüÁ÷¤Ç¤ÎÃæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºßµþ¥­¡¼¶É¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌôÊªÊóÆ»¸å¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£À¾Éð¤ÏµåÃÄ¿Æ²ñ¼Ò¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÈó¾ï¤Ë¸·