¼ÁÌä¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÙÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤ÏGWÌÀ¤±¤«¤é½ç¼¡¡¢2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¤Î·è»»Êó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤ÏÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥è¥¿²ñ¸«¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û³Æ¼Ò·è»»Êó¹ð¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥­¡¼¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÇ§Á´150Ëç¤É¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡¢³Æ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ÈCFO¡ÊºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤¬¡¢ÄÌ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ê¤ÉºâÌ³