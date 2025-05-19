Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÌë´ÖÂÓ¤ÎÍè¾ì¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢ËüÇî¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëBIE¤äÂçºåÉÜ»Ô¤¬¡¢ÊÄ¾ì»þ´Ö¤ò1»þ´Ö±äÄ¹¤·¸á¸å11»þ¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄ¾ì»þ´Ö¤Ï¸½ºß¡¢¸á¸å10»þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17Æü¤ËBIE¡ÖÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡×¤Î¥±¥ë¥±¥ó¥Ä¥§¥¹»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ÈÂçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤È¤Î±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÄ¾ì»þ´Ö¤ò1»þ´Ö±äÄ¹¤·¸á¸å11»þ¤È¤¹¤ë¤è¤¦Äó°Æ