µ¤¾ÝÄ£¤Ï19Æü¸áÁ°11»þ¡¢±âÈþÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê7ÆüÃÙ¤¯¡¢2024Ç¯¤è¤ê2ÆüÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¤Ç¤¹¡£19Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤Î±âÈþ»Ô¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£±«¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ü¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±âÈþÃÏÊý¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤âÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï19Æü¸áÁ°11»þ¡¢±âÈþÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê7ÆüÃÙ¤¯¡¢µîÇ¯¤è¤ê2ÆüÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¤Ç