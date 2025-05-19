Êª²Á¹âÆ­¤¬Â³¤¯º£¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê½ÐÈñ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥é¥ó¥ÁÂå¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ Îã¤¨¤Ð¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¤¬¿·½É¤Î¤è¤¦¤ËÅÔ»ÔÉô¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥Á1¿©¤¬1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬ËèÆü¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢·î¡¹¤Î½ÐÈñ¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¼ÂºÝ¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ß¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò