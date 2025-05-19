¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤È¹âµé´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Âç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯¼ý¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ °ìÈÌÅª¤Ë¡¢¼Ö¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÈ¾Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¼ý¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¤Ç500Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤Ï¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿Í¸þ¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Î¹ØÆþ¸å¤Ë¤Ï°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤³¤ì¤¬²È·×