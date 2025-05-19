ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ç²¼¹»Ãæ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¤Ò¤­Æ¨¤²¤µ¤ì¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ÈÆ±¾è¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢2¿Í¤¬¡¢»ö·ïÅöÆü¤ÎÃë²á¤®¤«¤é¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î¢®¹¿Ë²ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î14Æü¡¢»°¶¿»Ô¤Î»ÔÆ»¤ÇÃË»Ò»ùÆ¸4¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢°û¼ò¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Î¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç19ÆüÄ«¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¢®ÍÆµ¿¼Ô¤¬°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¼Ö¤Ë¾è¤Ã