¤â¤¦È¾¤ÐÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¤Ï¡£³ùÁÒ»Ô¤Î¹¾¥ÎÅÅ¡¢¶Ë³Ú»û±Ø¶á¤¯¤Î¸ÅÌ±²È¤Ë²¿¿Í¤â¤Î²ÈÂ²¤È½»¤àÄ¹ÁÒÏÂÊ¿¡ÊÃæ°æµ®°ì¡Ë¤È¡¢¤ªÎÙ¤Ë±Û¤·¤Æ¤­¤¿µÈÌîÀéÌÀ¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¤Î¡¢¤¢¤Î¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¤ÀäÌ¯¤Ê²ñÏÃ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¡ØÂ³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤ÎÊü±Ç¤ÏÆó¡»°ì»ÍÇ¯¡£¸Þ½½ÆóºÐ¤À¤Ã¤¿»ÔÌò½ê¶ÐÌ³¤ÎÏÂÊ¿¤ÏÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¡¢¶¸´î¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£¡ØÂ³¡¦Â³¡½¡½¡Ù¤¬½Õ¤«