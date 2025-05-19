¼«¼£ÂÎ¤Î¸øÍÑ¼Ö¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Óµ¡Ç½ÉÕ¤­¥«ー¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NHK¼õ¿®ÎÁ¤¬Ì¤Ê§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤â5·î19Æü¡¢ËÉºÒ¤äÊ¡»ã´Ø·¸¤Î¼ÖÎ¾11Âæ¤ÇÌ¤Ê§¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸øÍÑ¼Ö139Âæ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Óµ¡Ç½ÉÕ¤­¥«ー¥Ê¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï15Âæ¤Ç¡¢»ÔÄ¹¼Ö¡¢µÄÄ¹¼Ö¤Ê¤É4ÂæÊ¬¤ò½ü¤¯¡¢¾ÃËÉ¤ä¸¶»ÒÎÏËÉºÒ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼ÖÎ¾¤äÊ¡»ã´Ø·¸¤Ç½»ÂðË¬Ìä¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ê¤É¡¢11Âæ¤ÇNHK¼õ¿®ÎÁ¤¬Ì¤