Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï5·î19Æü¡¢Ä¾±Ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡ÖNintendo FUKUOKA¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤ò2025Ç¯Ëö¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£¤¬±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶ÇîÂ¿¡×Æâ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¹ñÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ï4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡ÖNintendo FUKUOKA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¤ä¥½¥Õ¥È¡¢¼þÊÕµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨