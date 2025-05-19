º£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È²»³Ú¤Î´ðËÜ¡É¤«¤é¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤äÀìÌç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÃÎ¼±¡É¤Þ¤Ç¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡£5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦À±Ìî¸»ÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ±Ìî¸»¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥×¥í¤âÓ¹¤ë¡Ä¡È¥Þ¥ê¥ª°¦¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡ÉÄ©ÀïÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÀ©ºîÈëÏÃÀèÆü¡¢Ìó6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿À±Ìî¡£Â¿¤¯¤Î¥×¥í¤«