¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¡ÖÇ¾ÇÈ¡×¤ò»È¤Ã¤ÆiPhone¤äiPad¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁàºî¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤ò2025Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤âÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤À¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¬¥¢¥Ã¥×¥ë¤è¤ê¡£¤Þ¤ë¤ÇSF±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£   ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëµ¡Ç½¤Ï¡¢¿À·Ðµ»½Ñ·Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ó¥¯¥í¥ó¡ÊSynchron¡Ë¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¯¥í¥ó¤ÏÇ¾¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼