ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï19Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¥ê¥¢¥»¥¿¡¼¥ë¼ù»é¤Ø¤ÎÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡ÊÉÔÅöÎ÷Çä¡Ë´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤«¤é¡ËÃæ¹ñ¤Î¹ñÆâ»º¶È¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á²ÝÀÇ¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¤È¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£