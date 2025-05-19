ÅìµÞ¥ê¥¾¡¼¥Ä&¥¹¥Æ¥¤¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ñ°÷À©¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖÅìµÞ¥Ï¡¼¥ô¥§¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï5·î12Æü¡¢¡ÖÅìµÞ¥Ï¡¼¥ô¥§¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÁðÄÅ&VIALA¡×(·²ÇÏ¸©¸ãºÊ·´)¤ÎÂè1¼¡²ñ°÷Êç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³°´Ñ´°À®¥¤¥á¡¼¥¸ÅìµÞ¥Ï¡¼¥ô¥§¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë¡ÖÊÌÁñ¤ò»ý¤Ä´¿¤Ó¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ê·Ú¤µ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢èú²Ê¤ËÂè1¹æ»ÜÀß¤ò³«¶È¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Ìó28000¸ý(Ê£¿ôÊÝÍ­´Þ)¤Î²ñ°÷¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ç¿·µ¬»ÜÀß¤ÎÅ¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤