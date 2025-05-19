¿ùÊÂ¶è¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·î25Æü¤è¤ê¡¢²®·¦±ØÀ¾¸ý¤òÈ¯Ãå±Ø¤È¤·¤Æ²®·¦ÆîÂ¦ÃÏ°è¤ò½ä²ó¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÄê´ü±¿¹Ô¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£²®·¦¤òºÌ¤ë¤Þ¤Á¤ÎÉ÷·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²®·¦±ØÀ¾¸ý¤ËÄä¤Þ¤ë¥«¡¼¥È·¿¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£²®·¦¤Î³¹Ãæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥°¥ê¥¹¥í¡×¤È¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×(Î¬¾Î¡§¥°¥ê¥¹¥í)¤È¤Ï¡¢»þÂ®20kmÌ¤Ëþ¤Ç¸øÆ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÅÅÆ°¼Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾®¤µ¤Ê°ÜÆ°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¤Ç