¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛILLIT¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ï5·î19Æü¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ILLIT¤¬6·î16Æü¤Ë3ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbomb¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbomb¡Ù¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ILLIT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ¤³¦¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡áOSEN¡ËILLIT¡Ê²èÁü¡áBELIFT LAB¡Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò²Î¤Ã¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë