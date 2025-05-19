¥«¥Ê¥À¡¦¥Þ¥Ë¥È¥Ð½£¤Ç13Æü¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢2¿Í¤¬»àË´¡¢1000¿Í¶á¤¯¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤Ç¤Ï¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤¬½»Âð³¹¤òÃã¿§¤¯À÷¤á¡¢¾®³Ø¹»¤Ï2³¬¤Þ¤Ç¿»¿å¡£»ùÆ¸Ìó150¿Í¤Ï¥Ü¡¼¥È¤Çµß½Ð¤µ¤ì¡¢Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£±ì¤È±ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡Ä½»Ì±¤¬°¦¸¤¤È¤È¤â¤ËÃ¦½Ð¥«¥Ê¥À¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¹ë±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Æ»Ï©¤ÏÀî¤È¤Ê¤ê¡¢ÂùÎ®¤¬Î®¤ì¤¿¡£¥«¥Ê¥ÀÃæÉô¤Î¥Þ¥Ë¥È¥Ð½£