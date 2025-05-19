¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬19ÆüÈ¯É½¤·¤¿4·î¤Î¼çÍ×Åý·×¤Ç¡¢¾ÃÈñÆ°¸þ¤ò¼¨¤¹¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç5.1¡óÁý¤¨¤¿¡£¿­¤ÓÎ¨¤Ï3·î¤Î5.9¡ó¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¹çÀï·ã²½¤Î±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£