¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Êº¾µ½»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤ëÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃËÀ­¡Ê65¡Ë¤«¤é¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï19Æü¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË2¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£