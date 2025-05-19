Yoshifumi Takemoto¡ÎÅìµþ£±£¹Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£±£¹Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ½¸Ãæ¿³µÄ¤Ç¡¢ÂÐÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¡Ö´ü¸Â¤ÏÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤¬¡¢´ü¸Â¤Ë¹´Å¥¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¹ñ±×¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¿¹ËÜ¿¿¼£°Ñ°÷¡ÊÎ©·û¡Ë¤Ø¤ÎÅúÊÛ¡£¿¹ËÜ»á¤Ï¼óÁê¤Ë¡¢¸ò¾Ä¤Î»þ´Ö¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÆÃæ¤Î¤è¤¦¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¹ç°Õ¤¹¤ëÀïÎ¬¤ò¼è¤ë¤Î¤«¼ÁÌä¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤ÏÆ±°Ñ¤Ç¡¢