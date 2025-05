Android Policeは5月15日(現地時間)、「Google Chrome now lets you copy and search text in scanned PDFs」において、デスクトップ版のChromeブラウザがPDF内のテキストをスキャンしてハイライト、コピー、検索できるようになったと伝えた。この機能はOCR(光学式文字認識)技術を搭載しており、ユーザーは画像として保存されたPDF文書の内容を直接操作することができる。Google Chrome now lets you copy and search text in sc