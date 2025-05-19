ÀÐÇË¼óÁê¤Ï19Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ¤Ç¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ¤ò½ä¤ê¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¤ÎÄì¾å¤²¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¡¢·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢Ç¯¶â²þ³×¤òÁ´¤ÆÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£