Steven Scheer[¥¨¥ë¥µ¥ì¥à £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅý·×¶É¤¬£±£¸ÆüÈ¯É½¤·¤¿Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤ÎÂè£±¼¡¿äÄêÃÍ¤ÏÁ°´üÈæÇ¯Î¨£³¡¥£´¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥¤¥¿¡¼Ä´ºº¤Ë¤è¤ëÍ½ÁÛ¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Î£³¡¥£µ¡ó¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¤ÎÀïÆ®¤¬°ú¤­Â³¤­½Å¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±£±¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î£Ç£Ä£Ð¤Ï£²¡¥£²¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£ºòÇ¯Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î£Ç£Ä£Ð¿­¤ÓÎ¨¤ÏÇ¯Î¨£²¡¥£±¡ó¤«¤é£±¡¥£¹¡ó¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤¿