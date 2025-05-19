¡ÚÃíÌÜ¤Î¿Í Ä¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¹»Ä¹¡Ö¶õ¿§¥¹¥¯¡¼¥ë¡ØÂ´¶È¼°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Ù¡×¸«ÆÏ¤±¤Æ¡ÄÉÔÅÐ¹»¤ÇÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤¢¤´Í¦¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡þ¡þ¡þÄ¹¤¤´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¥¢¥´¤òÉð´ï¤Ë¥¶¡¦¥Ï¥ó¥À¡¼¥¹¤Ç³èÌö¡£¤½¤Î·ëÀ®¤«¤é50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºù¶âÂ¤¡Ê68¡Ë¤È·ëÀ®¤·¤¿¡Ö¤¢¤´¡õ¤­¤ó¤¾¤¦¡×¡Êµì¥¢¥´¡õ¥­¥ó¥¾¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥´¤Ç¶Å¤Ã¤¿¸ª¤ò¤¿¤¿¤¯¥®¥ã¥°¤ä¡¢¥¯¥ê¥¯¥ê¤ÎÌÜ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¨¥Þ¥Ë¥¨¥ëË·¤ä¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë