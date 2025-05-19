¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡Ê40¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤é¤È±Ø¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö±Ø¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¤µ¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¼«¿È¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¡¢¡Ö¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡×¤Î»ù¶ÌÃÒÍÎ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡ØÌ¡ºÍ»Õ¡¢¥³¥ó¥È»Õ¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Øº£¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¢¥³¥ó¥È»Õ¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤À¤è¡ª¡ª¡ª¡Ù¤È¶¯¶¯¼«µÔ¥Í¥¿¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ­¤·