ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¢º£²Æ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿ÂÎÀ©£¶Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ºÂ®¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¾¡ÅÀº¹¤ò¹­¤²¤é¤ì¡¢2003-04¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤ªÍÂ¤±¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤Ï½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤ÏÊä¶¯¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¡£