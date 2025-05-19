ÎëÌÚÍ£¡Ê12¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè78²ó¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ç¡¢ºÇ¹â¾Þ¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤òÁè¤¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡¢ÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Î¿·ºî¡Ö¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡Ê6·î20Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤Ë¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ®ÉÂÃæ¤ÎÉã¤È»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊì¤ÈÊë¤é¤¹¾¯½÷¡¦²­ÅÄ¥Õ¥­¤ò»£±ÆÅö»þ¡¢Ìò¤ÈÆ±Ç¯Îð¤Î11ºÐ¤Ç±é¤¸¤¿¼ç±é¤ÎÎëÌÚÍ£¤Ï¡¢12ºÐ¤Ç¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿¡£½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÆüËÜ¿Í½é¡¢¼çÍ×¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢2004Ç¯¤Ë¡ÖÃ¯