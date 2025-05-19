¢¡THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡ßÏÂ¤Îµ»Ë¡¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¿©ÎÁÍý¤òTHE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection¤Ç¤Ï¡¢¡È¹ë²ÚÎó¼Ö¤Î¿©Æ²¼Ö¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖTHE-MOMENT GRILL&DINING¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ÖLe Buffet Gourmand¡×¤ò³«ºÅ¡£½Õ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£¥·¥§¥Õ¸·Áª¤ÎÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤ÈÀ¤³¦¤ÎÁÇºà¤ò¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÈÏÂ¤Îµ»Ë¡¤ÇÄ´Íý¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô