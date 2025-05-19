(ËÜÊ¸£²ÃÊÍîÌÜ¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤ò¡ÖÌðºê¼ÒÄ¹¡×¤«¤é¡ÖÀèºê¼ÒÄ¹¡×¤ËÄûÀµ¤·¤Þ¤¹)Nobuhiro Kubo¡ÎÅìµþ£±£¹Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÆüÎ©·úµ¡¤ÎÀèºêÀµÊ¸¼ÒÄ¹¤Ï£±£¹Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬·úµ¡¼ûÍ×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿Ìó£±¥«·îÁ°¤Î£´·î²¼½Ü¤è¤ê¡ÖÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òÁý¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£·è»»»þ¤Ë¼¨¤·¤¿´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á³Û¸«ÄÌ¤·£³£°£°²¯±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Ê¤ÉÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Àèºê¼ÒÄ¹¡ÊÄûÀµ¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿®ÍÑ³Ê