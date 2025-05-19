Colleen Howe[ËÌµþ £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï£±£¸Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¡¢ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¹©¶ÈÍÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥ê¥¢¥»¥¿¡¼¥ë¶¦½Å¹çÂÎ¤ËºÇÂç£·£´¡¥£¹¡ó¤ÎÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡ÊÉÔÅöÎ÷Çä¡Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¾Ê¤ÏÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñÀ½¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òÂçÉý¤Ë°ú¤­¾å¤²¤¿Ä¾¸å¤ÎºòÇ¯£µ·î¡¢¥Ý¥ê¥¢¥»¥¿¡¼¥ë¶¦½Å¹çÂÎ¤Î¥À¥ó¥Ô¥ó¥°Ä´ºº¤ò³«»Ï¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï½é´ü¤ÎÄ´ºº¤Ç¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ