ÉñÂæ¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×-²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ-¤Î¾å±é¤È¡¢¸Þ¾ò¸çÌò¤Î»°±ºÎÃ²ð¤µ¤ó¡¢²ÆÌý·æÌò¤ÎÆ£ÅÄÎè¤µ¤ó¤ÎÂ³Åê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉñÂæ¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×-²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ-¾å±é·èÄê ¡Û ¸Þ¾ò¸çÌò¡¦»°±ºÎÃ²ð¤È²ÆÌý·æÌò¡¦Æ£ÅÄ Îè¤¬Â³Åê¹âÀì»þÂå¤ÎÀÄ½Õ¤òÉñÂæ²½ÉñÂæ²½Âè 4 ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸Þ¾ò¸ç¤È²ÆÌý·æ¤Î¹âÀì»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö-²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ-¡×¤ò¾å±é¡£ËÜÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¹âÀì»þÂå¤Î2¿Í¤ÎÀÄ½Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿½Ð±é