¥¤¥³¥Þ¤Ï5·î23¡Á28Æü¤Î10¡Á17»þ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖShonan Garden Collection¡×¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ñ¥é¥½¥ë¡ÖPARASMART¡Ê¥Ñ¥é¥¹¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò¡¢¹¾¥ÎÅç±Ø¶á¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÖGallery-T¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡üÉ÷¤Ë¶¯¤¤2ÅÀ¸ÇÄê¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¼°¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¤ª¤â¤ê¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¥Ñ¥é¥½¥ë¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Ã