´Æ½¤°å»Õ¡§¾®Åç ·É»Ë¡Ê¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ÆÊÌÚ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£°å»Õ¡¢°å³ØÇî»Î¡£ÀìÌç¤Ï¼ª²Ê¡¢Ä°³Ð¡£Âç³ØÉÂ±¡¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Î´ð´´ÉÂ±¡¤Ç¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê°å¤È¤·¤Æ15Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¡£2Ç¯´ÖÊÆ¹ñ¤Ç´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤Î·Ð¸³¤¢¤ê¡£¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê°ìÈÌ¤ÎÎ×¾²¤Ë½¾»ö¤·¡¢ÀìÌç¤Î¼ª²Ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹­¤¯É¡²Ê¡¢¹¢Æ¬¡¢¤ª¤è¤ÓÆ¬ðôÉô¼ðáç¼À´µ¤Î¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢»ØÆ³°å¡£ÆüËÜ¼ª²Ê³Ø²ñ¡¢ÆüËÜÄ°³Ð°å³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÎ×