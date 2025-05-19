¤­¤ç¤¦¸áÁ°9»þ²á¤®¡¢Äà¤ê¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¤«¤é¡ÖºÇ¾åÀî²Ï¸ý¤Ç¥´¥à¥Üー¥È¤¬Å¾Ê¤¤·¡¢1¿Í¤¬ÉºÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È118ÈÖ¡ÊÂèÆó´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ë¡ËÄÌÊó¡£ ¼òÅÄ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¡¢½ä»ëÁ¥¤Ä¤ë¤®¤ÈÃÏ¾åÈÉ¤ò½Ð¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÉºÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤òµß½õ¤·¤¿¡£ ¥±¥¬¤ÎÍ­ÌµÅù¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£