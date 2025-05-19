¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á146.11±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ-0.99±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§147.50¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§145.23 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§144.73¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2025/05/16147.10 2025/05/15146.35 2025/05/14146.62 2025/05/13146.71 2025/05/12145.81 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹