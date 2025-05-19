¢£¥Ð¥Ö¥ë´ü¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î´ë¶È¡×¤«¤é¤ÎÅ¾Íî5·î8Æü¡¢NTT¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤òÃ´¤¦NTT¥Ç¡¼¥¿¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢NTT¤ÎÃÏ°Ì¤¬Âç¤­¤¯¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£NTT¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄãÌÂ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Òµ­¼Ô²ñ¸«¤ò½ª¤¨¡¢°®¼ê¤¹¤ëNTT¤ÎÅçÅÄÌÀ¼ÒÄ¹¡Êº¸¡Ë¤ÈNTT¥Ç¡¼¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Îº´¡¹ÌÚÍµ¼ÒÄ¹¡á2025Ç¯5·î8Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è - ¼Ì¿¿