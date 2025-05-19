Max A. Cherney[ÂæËÌ £±£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸«ËÜ»Ô¡Ö£Ã£Ï£Í£Ð£Õ£Ô£Å£Ø¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ö±é¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°À½ÉÊ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÊÊâ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ö±é¤Ï¸áÁ°£±£±»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÀµ¸á¡Ë¤«¤é£¹£°Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤ë