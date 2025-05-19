1.´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤È¤Ï ´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¡Ê°Ê²¼¡¢´ÇÂ¿µ¡¡Ë¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¶È½ê¤Ç¡ÖË¬Ìä´Ç¸î¡×¡ÖË¬Ìä²ð¸î¡×¡ÖÄÌ¤¤¡×¡Ö½ÉÇñ¡×¤ò°ìÂÎÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Éý¹­¤¤Í×²ð¸îÅÙ¡¢¼À´µ¡¢´Ç¼è¤ê¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡Ê¾®µÙ»ß¡Ë¤ä»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ´ÇÂ¿µ¡¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤äÏ·Ï·²ð¸î¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢Í×²ð