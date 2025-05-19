¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¤Þ¤ê¤â(@mmem11_)¤µ¤ó¤¬¿·º§10¤«·î¤ÇÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤­¡¢ÃµÄå¤ËÍê¤é¤º¼«ÎÏ¤Ç¸½¾ì¤òÆÍ¤­»ß¤áÎ¥º§¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¼ÂÂÎ¸³¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Î¶¦Í­ºâ»º¤À¤Ã¤¿¶â¸Ë¤Î¤ª¶â¤ò¾¡¼ê¤Ë»ý¤Áµî¤Ã¤¿É×¡£¹³µÄ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢É×¤ÏµÁÊì¤ä»ÐÄï¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Þ¤ê¤â¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·ëº§10¤«·î¤Ç¥µ¥ìºÊ¤ËÅ¾Íî¡ÙÂè34ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ É×ÉØ¤Ç°ì½ï¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤ò¾¡¼ê¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿É×¤Ø¤Þ¤ê¤â¤µ¤ó¤Ï¹³µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ